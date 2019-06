Roma, Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche: sorrisi e selfie coi tifosi – VIDEO – FOTOGALLERY

Leonardo Spinazzola è pronto a diventare un giocatore della Roma. Il terzino firmerà con il club giallorosso dopo l’accordo con la Juventus che porterà in bianconero Luca Pellegrini più un conguaglio di 8 milioni. Prima però le visite mediche a Villa Stuart, dove è arrivato intorno alle 10, accompagnato dall’agente Davide Lippi e accolto da una ventina di tifosi. Pochi minuti per cambiarsi e poi spazio alle foto di rito con la sciarpa e la divisa giallorossa, oltre a qualche selfie con i tifosi. Grandi sorrisi per il classe ’93, che sembra molto entusiasta di cominciare la sua avventura romanista. Visite mediche che si sono chiuse intorno alle 14: per Spinazzola nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto nella sede dell’Eur e poi tappa a Trigoria.