Roma-Spezia, tifosi stizziti per Giordano al commento: “Perché la società non si fa rispettare?” – FOTO

A pochi giorni dalla disfatta nel derby di Roma, la squadra di Fonseca affronta lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia. La partita, trasmessa su Rai 2, ha riservato una sorpresa a tutti i sostenitori giallorossi sintonizzati per sostenere la propria squadra. Infatti il commento tecnico del match è stato affidato a Bruno Giordano, ex giocatore della Lazio, e la notizia non è stata presa bene da tutti, come possiamo apprendere dai commenti sui social network: “Ma la Roma ce l’ha una società in grado di farsi rispettare? Un dirigente che si occupi di queste cose?” oppure “Quella di Bruno Giordano è una casualità o siamo su Scherzi a Parte?”. In molti hanno pensato con malizia a questa situazione: “Secondo me sotto la cuffia se la ride”. E ancora chi si riaggancia alle critiche presentate a Sky nelle scorse settimane: “Guardate che quando noi romanisti ci lamentavamo per la frequenza di commentatori laziali su Sky e dicevamo ‘alla prossima chi ce date, #BrunoGiordano?’ Eravamo ironici”.