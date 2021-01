Roma-Spezia, Tiago Pinto accanto a Fonseca nel prepartita. In tribuna solo Ryan Friedkin

Un forte segnale di vicinanza. Al fianco di mister Fonseca, per tutto il corso del prepartita di Roma-Spezia, è rimasto seduto in panchina anche Tiago Pinto. Il gm giallorosso, che solitamente prende posto da subito in tribuna, ha voluto valutare da vicino lo stato d’animo della squadra e mandare un messaggio chiaro al tecnico portoghese, che oggi si gioca il proprio futuro sulla panchina del club.

Il dirigente è poi tornato regolarmente sugli spalti, da dove assisterà alla partita al fianco del solo Ryan Friedkin, con il quale si è anche intrattenuto in un fitto colloquio prima del fischio d’inizio del match. Assente oggi Dan Friedkin.