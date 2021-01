Roma-Spezia, squadra alla deriva e Dzeko sbotta verso la panchina. È giallo sul labiale

Una barca alla deriva e un capitano spiazzato davanti alla burrasca. Edin Dzeko è finito nel frullatore di Roma-Spezia e nel supplementare ha mostrato chiaramente il suo disappunto, colto dalle telecamere. Il bosniaco infatti si è rivolto verso i compagni in campo e verso la panchina, ma non è chiaro se l’attaccante abbia detto “ma in mano a chi siamo” oppure “ma chi siamo“. Un giallo che però non cambia l’esito della gara e che soprattutto non modifica il malumore di un capitano uscito scuro in volto e a testa bassa dal campo. Stato d’animo molto simile a quello che lo stesso Dzeko mostrò nell’immediato post gara di Siviglia-Roma, quando la squadra venne surclassata chiaramente dagli spagnoli. Un preoccupante deja-vu per i tifosi giallorossi.