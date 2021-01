Roma-Spezia, segna Karsdorp e Fonseca impazzisce di gioia. Esulta anche Ryan Friedkin

Quella tra Roma e Spezia, per Paulo Fonseca, non è certamente una partita come le altre. A dimostrarlo anche il calore e il coinvolgimento con cui il tecnico portoghese è intento a seguire la sfida ed incitare i compagni. L’allenatore portoghese è letteralmente impazzito di gioia al momento del gol del 3 a 1 di Karsdorp, probabilmente sfogando nella sua esultanza tutta la frustrazione accumulata in quest’ultima difficile settimana.

Soddisfatto anche Ryan Friedkin, apparso invece piuttosto scuro in volto all’intervallo. Il numero 2 giallorosso si è alzato in piedi ed ha esultato con convinzione al momento della marcatura dell’esterno olandese.