Roma-Spezia, riprende la prevendita per l’ultima di campionato: si parte da 22€

Sono di nuovo in vendita i biglietti per l'ultima partita di campionato tra Roma e Spezia. La gara dell'Olimpico, che ancora non ha una data ufficiale, ma che si giocherà nel weekend del 3 e 4 giugno, rappresenterà il saluto davanti al proprio pubblico per la squadra giallorossa. I prezzi dei tagliandi partono da 22€ e dalle ore 16 del 12 maggio, potranno essere acquistati fino a 4 biglietti per singola transazione. La vendita è ripartita dopo che i tifosi avevano avuto l'opportunità di usufruire di una promo vantaggiosa in occasione della settimana del Black Friday. Contemporaneamente alla vendita libera, e per tutto il periodo di vendita, gli abbonati Plus potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento.