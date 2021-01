Roma-Spezia, Pellegrini tocca quota 100 presenze con la Roma

Giornata di record individuali per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, che ha stretto i denti ed è sceso in campo nonostante un problema al flessore, ha toccato oggi l’importante traguardo delle 100 presenze con la maglia giallorossa. Un dato impreziosito anche dalla fascia di capitano al braccio, indossata per l’assenza di Edin Dzeko.

C’è un altro traguardo tagliato dal numero 7: per Pellegrini la giornata odierna coincide anche con la centesima presenza da titolare in Serie A, contando anche quelle in maglia Sassuolo. Soddisfazione doppia, da confezionare con la conquista dei 3 punti nella sfida di oggi contro lo Spezia.