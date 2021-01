Roma-Spezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Inizia questa sera il cammino stagionale della Roma in Coppa Italia. La squadra di Fonseca affronterà allo stadio Olimpico lo Spezia di Vincenzo Italiano, cercando di metabolizzare al meglio la pesante sconfitta in campionato con la Lazio. Orario insolito quello delle 21.15, con una temperatura che non favorirà lo spettacolo. Particolare attenzione per un avversario che, nel 2015, ha già affrontato la Roma in questa competizione, eliminandola clamorosamente dopo i calci di rigore (0-0 dopo i tempi regolamentari e i supplementari).

Roma-Spezia: le probabili formazioni

La formazione di Paulo Fonseca sarà un insieme di turnover e scelte forzate. A difendere la porta sarà lo spagnolo Pau Lopez, il trio difensivo composto da Mancini (squalificato in campionato salterà la sfida proprio contro lo Spezia), Cristante e Kumbulla. A centrocampo confermati Villar e Veretout, sulla destra Karsdorp, mentre sul fronte opposto Bruno Peres prenderà il posto di Spinazzola. Non ci sarà Edin Dzeko, almeno dal primo minuto. Spazio a Borja Mayoral con Pedro e Mkhitaryan che agiranno alle sue spalle.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral All. Fonseca

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Agoumé, Maggiore; Farias, Piccoli, Verde. All. Italiano

Roma-Spezia: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Roma-Spezia sarà trasmessa dalle 21.15 di martedì 19 gennaio in diretta su Rai 2. Il derby sarà visibile poi in diretta streaming su Rai Play, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser.