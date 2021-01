Roma-Spezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma gioca oggi 23 gennaio alle 15 allo stadio Olimpico contro lo Spezia per la 19esima e ultima giornata del girone d’andata. I giallorossi sono reduci dall’eliminazione shock in Coppa Italia di martedì proprio contro la squadra di Italiano, oggi in campionato devono vincere se vogliono salvare Fonseca. Il portoghese ha lasciato fuori Dzeko dopo la lite post Coppa (ufficialmente per infortunio) e deve rinunciare anche agli infortunati Mkhitaryan e Pedro. L’arbitro sarà Pairetto.

Roma-Spezia: le probabili formazioni

Pochi dubbi per Fonseca visti i tanti assenti. In porta Pau Lopez, la difesa sarà formata da Ibanez, Smalling e Kumbulla. A centrocampo Villar e Veretout con Karsdorp e Spinazzola esterni. Davanti Perez, Pellegrini e Borja Mayoral.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Mayoral.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ismajli, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias.

Roma-Spezia: orario e dove vederla in diretta tv e streaming

Roma-Spezia sarà trasmessa dalle 15.00 di sabato 23 gennaio in diretta su Sky Sport Serie A sui canali 202 e 249 del satellite (473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport canale 251 del satellite. Il match sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l'app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un'altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.