Roma-Spezia, ora è ufficiale: si gioca domenica 4 giugno alle 21

La Roma saluterà il suo pubblico in notturna e in contemporanea con Milan-Verona. Non ci sarà Mourinho squalificato

Finalmente è noto l'orario di Roma-Spezia. L'ultima gara della stagione per i giallorossi si giocherà, infatti, domenica 4 giugno alle 21 in contemporanea con la sfida tra Milan-Verona vista la lotta salvezza apertissima tra i due club appaiati al terz'ultimo posto. La Roma saluterà quindi i suoi tifosi (ennesimo sold out) in notturna sperando anche di festeggiare qualcosa di pregresso. Alla stessa ora si giocheranno Atalanta-Monza, Lecce-Bologna e Udinese-Juve. Le altre gare di campionato, ormai inutili, si giocheranno tra venerdì e sabato. Mancherà Mourinho in panchina squalificato.