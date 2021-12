Roma-Spezia, Matt Fitzpatrick incontra Mourinho all’Olimpico: “Notte fantastica”

Dopo McGregor un altro campione del mondo dello sport si è fatto fotografare con Mourinho. Il famoso golfista ha assistito alla vittoria della Roma

Ospite d’onore ieri sera allo stadio. Matt Fitzpatrick è stato ospite della società giallorossa per la partita. Il campione di golf ha ringraziato sui social la Roma: “Notte fantastica a Roma. Grazie per la vostra ospitalità e la calorosa accoglienza”. A fine partita foto di gruppo con José Mourinho e i suoi amici. Non è la prima volta che in questa stagione campioni del mondo dello sport o personaggi famosi si fanno fotografare con lo Special One.