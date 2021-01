Roma-Spezia, Mancini e Pau Lopez espulsi nel giro di un minuto: ecco cos’è successo

Due espulsi nella Roma all’inizio del primo tempo supplementare. Si complica la partita dei giallorossi contro lo Spezia, ma il doppio cartellino rosso estratto dall’arbitro nel giro di un minuto è quasi da record. Al 91′ viene espulso Mancini per un fallo a metà campo su Acampora: il difensore, già ammonito, riceve quindi il secondo giallo. Sessanta secondi più tardi Pau Lopez liscia il pallone e colpisce Piccoli lanciato a rete: punizione dal limite per lo Spezia e rosso per l’estremo difensore spagnolo. Fonseca è corso ai ripari inserendo Fuzato e Ibanez al posto di Cristante e Pedro.