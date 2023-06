Roma-Spezia, l’Olimpico tuona contro Wijnaldum: tanti fischi per Gini

La storia d'amore tra la Roma e Wijnaldum è finita nel peggiore dei modi. Quasi un anno fa veniva accolto da re a Ciampino, mentre oggi al momento della lettura del suo nome tra i giocatori in panchina i tifosi lo hanno fischiato. L'olandese ha subito critiche feroci in questi giorni da parte dei romanisti dopo la brutta prestazione in finale col Siviglia. È stato accusato di scarso impegno e di poca voglia di lottare insieme ai suoi compagni di squadra. Inoltre durante la lotteria dei rigori è stato fotografato con le braccia indietro e non abbracciava nessun calciatore al suo fianco. Il giocatore tornerà al PSG e non verrà riscattato. Al suo posto arriverà Aouar, l'ex Lione ha già svolto le visite mediche ad aprile.