Roma-Spezia, le probabili formazioni di Mourinho e Thiago Motta

Lunedì torna in campo la Roma. Confermata la difesa a 3 con Kumbulla che sostituisce Mancini. In avanti possibilità per Mayoral

Redazione

Dopo la trasferta in Bulgaria è già tempo di pensare al campionato. Lunedì la Roma ospita lo Spezia in una partita che storicamente ha sempre dato problemi. Mourinho continua con la difesa a tre: Mancini sarà squalificato, al suo posto pronto Kumbulla insieme ad Ibanez e Smalling. A centrocampo nessuna novità, torna Mkhitaryan dopo il turno di riposo in Conference vicino a lui Cristante e Veretout. Il solito Karsdorp sulla fascia destra e Vina sulla sinistra. Ballottaggio in attacco per il partner di Abraham. Zaniolo è squalificato, al momento il più accreditato è Borja Mayoral.

Thiago Motta ritrova lo Special One dopo il Triplete del 2010. 3-5-2 per il mister italo-brasiliano con l'ex di turno Daniele Verde che scalpita per una maglia da titolare. Per l'attacco al momento il favorito è Manaj dopo il gol al Sassuolo. A centrocampo ballottaggio tra Sala e Bourabia.

Roma-Spezia: probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla,Smalling,Ibanez;Karsdorp,Veretout,Cristante,Mkhitaryan,Vina;Mayoral,Abraham. All.: Mourinho.

mian,Erlic,Nikolaou;Gyasi,Kovalenko,Sala,Maggiore,Reca;Nzola,Manaj. All.: Thiago Motta