Roma-Spezia, le probabili formazioni di Mourinho e Semplici

I giallorossi tornano in campo all'Olimpico per l'ultima partita della stagione. Spazio ai titolari per difendere un posto in Europa League. Mourinho squalificato non sarà in panchina

Dopo la sconfitta nella finale contro il Siviglia, la Roma si prepara per l'ultima di campionato contro lo Spezia. Per Mourinho adesso è imperativo difendere il sesto posto, oppure conquistare il quinto, per assicurare ai giallorossi l'accesso alla prossima Europa League. Lo special one, squalificato per somma di ammonizioni, non sarà in panchina, ma è probabile che sceglierà di schierare i titolari per difendersi da uno Spezia che punta alla salvezza. Infatti la squadra di Semplici, a rischio retrocessione, metterà il cento per cento in questo ultimo atto di campionato. In porta rivedremo Rui Patricio. In difesa, il trio titolare Mancini, Smalling, Ibanez. Potremmo rivedere il giovane Missori, vicino a Bove, Camara e Zalewski a sinistra. Abraham parte dalla panchina. Al suo posto potrebbe esserci Belotti alle sue spalle, El Shaarawy e Pellegrini.