Roma-Spezia, le formazioni ufficiali di Mourinho e Thiago Motta

La Roma torna all'Olimpico e sfida lo Spezia di Thiago Motta in campionato per provare a riprendere la corsa al quarto posto. Mourinho non ha a disposizione Mancini e Zaniolo, entrambi squalificati, ma rispetto al match con l'Inter recupera Abraham e Karsdorp. Il tecnico romanista opta ancora per il 3-5-2, con Kumbulla, Smalling e Ibanez a formare la cerniera difensiva. A centrocampo ci sono Karsdorp, Vina sugli esterni, Veretout, Cristante e Mkhitaryan in mezzo. In attacco arriva la conferma per Borja Mayoral, che dopo essere stato a lungo la terza scelta in attacco, gioca il suo secondo match consecutivo da titolare al fianco di Abraham.