Roma-Spezia, le formazioni ufficiali di Mourinho e Semplici

I giallorossi in campo per l'ultima partita di campionato. In palio un posto in Europa League e la salvezza per la squadra ligure

Ultima partita stagionale per la Roma che questa sera all'Olimpico affronta lo Spezia. I giallorossi devono vincere per assicurarsi un posto in Europa League la prossima stagione. Lo special one non sarà in panchina in quanto squalificato per somma di ammonizioni, ma è probabile che sceglierà di schierare i titolari per difendersi da uno Spezia che punta alla salvezza. La squadra di Semplici, infatti, metterà il cento per cento in questo ultimo atto di campionato. L'arbitro del match è Maresca, mentre gli assistenti saranno Carbone e Baccini. Al Var Mazzoleni.