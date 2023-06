Roma-Spezia, infortunio al ginocchio per Abraham: esce in lacrime

Al suo posto è entrato Wijnaldum fischiato dai tifosi giallorossi che non gli hanno perdonato la brutta prestazione in finale di Europa League

Piove sul bagnato in casa Roma e arriva l'ennesimo infortunio stagionale. Abraham al 79' è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo un scontro di gioco con Ampadu. L'inglese è stato colpito dal centrale dello Spezia e sulla caviglia sinistra. Nel rimettere il piede a terra il suo ginocchio sinistro subisce una bruttissima torsione. Si teme il peggio per il numero che è uscito in barella e in lacrime. Al suo posto è entrato Wijnaldum fischiato dai tifosi giallorossi che non gli hanno perdonato la brutta prestazione in finale di Europa League.