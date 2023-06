Roma-Spezia, in Curva Sud uno striscione per Totti: “Francesco per sempre”

L'Olimpico anche contro lo Spezia ha fatto registrare un sold out. I romanisti hanno riempito lo stadio a soli 4 giorni dalla finale persa contro il Siviglia. "Francesco Totti per sempre", questo è uno striscione che è apparso in Curva Sud. Bellissimo elogio al capitano giallorosso che era a Budapest mercoledì per seguire i ragazzi di Mourinho. Inoltre in questi giorni si è parlato molto di un suo ritorno come dirigente al fianco di José e potrebbe essere un messaggio alla società. Lo Special One ha chiesto un uomo che possa aiutarlo nelle battaglie contro il sistema e che vada davanti le telecamere quando la Roma subisce torti arbitrali.