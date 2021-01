Roma-Spezia, Dzeko out per una contusione. Si ferma anche Pedro, Mkhitaryan in dubbio

“Dzeko non ci sarà domani per una contusione. Il mio rapporto con lui? Devo concentrarmi sulla partita e sui giocatori disponibili”. Paulo Fonseca in conferenza stampa ha annunciato l’assenza del capitano della Roma nel delicato match con lo Spezia, in programma per domani alle 15. Il portoghese ha dribblato poi la domanda sul suo rapporto con il bosniaco, secondo alcuni report decisamente teso nelle ultime ore. Nuova chance per Borja Mayoral, che cercherà il riscatto dopo la nottataccia di martedì. Ad aumentare il livello di difficoltà anche l’assenza di Pedro, che ha avvertito un problema muscolare. Resta in dubbio Mkhitaryan, che proverà a recuperare nell’allenamento di oggi e nella sgambata di domani mattina.