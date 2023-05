Roma-Spezia, arbitra Maresca: l’anno scorso polemiche con Mourinho

Domenica alle ore 21 la Roma scenderà in campo per l'ultima giornata del campionato. I giallorossi affronteranno lo Spezia a caccia di punti per la salvezza. La squadra di Mourinho è certa di andare in Europa ma tutto sarà deciso dalla finale di Budapest contro il Siviglia. Il direttore di gara sarà Maresca. Mou non ci sarà per squalifica. La passata stagione si era scagliato contro Maresca nel post gara di Roma-Milan: "Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi". Lo Special One lo aveva criticato anche dopo la rovinosa sconfitta ad inizio campionato con l'Udinese: "Sono una squadra furba, ha esperienza anche per condizionare l’arbitraggio". Bilancio positivo: 5 vittorie giallorosse, 5 pareggi e 4 sconfitte. Al var ci sarà Mazzoleni.