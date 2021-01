Roma-Spezia, all’Olimpico c’è anche Dzeko: il bosniaco assisterà in tribuna alla gara

Comunque vicino alla squadra, nonostante tutto. Edin Dzeko è all’Olimpico e dalle tribune sosterrà la Roma nella delicatissima sfida di oggi con lo Spezia. L’attaccante bosniaco, ufficialmente fuori dai convocati per una contusione rimediata in Coppa Italia, è arrivato allo stadio in compagnia di Federico Fazio, altro assente nel match odierno.

Nonostante la sua presenza sugli spalti, le voci di mercato intorno al bomber giallorosso non sembrano placarsi, specialmente quelle sirene che tornano a suonare dalla Milano nerazzurra e non solo. Il rapporto col tecnico Fonseca sembra praticamente impossibile da ricomporre e una sua partenza, a questo punto, è impossibile da escludere. Dzeko, da capitano, è oggi intanto in tribuna: il futuro resta invece un rebus.