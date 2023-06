Roma-Spezia, a fine gara giro di campo dei giallorossi: cori per Mourinho

La Roma ha salutato la stagione con la vittoria contro lo Spezia che ha regalato la qualificazione in Europa League. I giocatori dopo il triplice fischio hanno voluto ringraziare i tifosi che sono sempre stati al loro fianco in questa stagione. Anche nell'ultimo match casalingo erano presenti oltre 62mila romanisti. Tutta la squadra ha fatto un giro di campo e l'Olimpico ha applaudito e sono stati intonati tanti cori per loro e per Mourinho. Il mister non ha partecipato al giro di campo, ma è arrivato poco dopo. I tifosi lo hanno chiamato sotto la Curva Sud e lui si è avvicinato e li ha salutati. I tanti presenti gli hanno chiesto di rimanere e lui con un gesto ha chiarito che ci sarà anche il prossimo anno. I calciatori si sono fermati in mezzo al terreno di gioco con le rispettive famiglie. La delusione per la finale persa contro il Siviglia c'è, ma i romanisti non hanno mai fatto mancare l'amore verso la squadra e anche oggi li hanno sostenuti con tantissimi striscioni prima e durante il match. Uno è apparso in Tevere mentre passava la squadra: "José Mourinho per mille anni". L'appuntamento è al prossimo campionato (inizio il 20 agosto). Già sono stati staccati 30mila abbonamenti e i romanisti non vedono l'ora di tornare sugli spalti dell'Olimpico.