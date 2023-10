Roma, sparisce la scritta ‘SPQR’ negli store: vicino l’accordo col main sponsor

Dopo mesi di ricerca i Friedkin stanno per chiudere l'accordo con un nuovo main sponsor. Il team guidato da Michael Wandell è riuscito a strappare un'intesa con una società dell'Arabia Saudita (non una compagnia aerea, ma un ente del turismo). Arriveranno milioni nelle casse giallorosse, utili per migliorare i ricavi del club. L'accordo ancora non è definito, ma c'è un indizio che fa ben sperare. Infatti, negli store online è stata rimossa la possiblità di applicare sulla maglia la scritta 'SPQR'. Il noto acronimo era stato inserito dalle ultime gare della passata stagione dopo l'addio con DigitalBits. Adesso è possibile mettere solo il back sponsor 'Auberge Resort' in attesa dell'ufficialità dell'accordo tra le parti.