Diego Perotti nella gara all’Olimpico contro la Spal ha segnato il momentaneo 2-1 per i giallorossi. Si tratta del terzo gol su rigore in stagione. Per lo specialista di Fonseca il 61% dei gol messi a segno in Serie A è arrivato proprio da calcio di rigore (17 sui 28 totali). L’esterno argentino aveva già realizzato quest’anno dal dischetto contro l’Hellas Verona e il Wolfsberger.