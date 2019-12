Roma-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Domani la Roma ospiterà la Spal per la sedicesima giornata di Serie A. I giallorossi vogliono tornare a vincere dopo i due pareggi con Inter in campionato e Wolfsberger in Europa League: Fonseca dovrà fare a meno di Chris Smalling infortunato e dello squalificato Mancini, al centro della difesa ci sarà Fazio con uno tra Cetin (favorito) e Jesus. Torna a disposizione Justin Kluivert mentre dal primo minuto riecco Zaniolo e Pellegrini a sostegno di Edin Dzeko. All’Olimpico arriva una Spal in piena crisi in classifica e reduce dalla sconfitta contro il Brescia. Calcio d’inizio fissato per le 18.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Strefezza; Floccari, Petagna.

DOVE VEDERE ROMA-SPAL

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Roma-Spal verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Gli abbonati alla Pay Tv avranno anche la possibilità di seguire l’incontro in streaming su smartphone e tablet grazie alle piattaforme Sky Go e Now Tv.