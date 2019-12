Federico Fazio è partito titolare contro la Spal a causa delle assenze di Smalling, infortunato al ginocchio, e Mancini, che deve scontare il giallo rimediato in diffida durante la partita di venerdì scorso contro l’Inter di Antonio Conte. Per il difensore argentino, oggi in coppia con Cetin, si tratta della presenza numero 150 con la maglia giallorossa.