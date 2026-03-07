Roma, Soulé punta al ritorno a Bologna: lavoro extra di sabato sera – FOTO

Matias Soulé ha voglia di tornare il prima possibile. La pubalgia lo ha tenuto ai box contro Cremonese, Juventus e non ci sarà neanche domani contro il Genoa. L'argentino le sta provando tutte per essere al 100%, per lui anche sessione di lavoro extra oltre alle terapie a Trigoria. L'ex Frosinone è seguito quotidianamente anche dal suo osteopata Guido Viggiano che ha pubblicato una foto con lui scrivendo terzo turno. Spera di esserci giovedì contro il Bologna in Europa League dopo circa un mese di assenza. In caso di forfait appuntamento a Como. Ma Gasp spera che Soulé acceleri i tempi.