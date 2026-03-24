Roma, Soulè corre verso l’Inter: oggi il rientro in gruppo

Matias Soulé è tornato ad allenarsi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’argentino ha ripreso regolarmente il lavoro con i compagni nella seduta odierna. Un'ottima notizia per Gasperini che spera di contare su di lui per la trasferta di Milano contro l'Inter. Soulé è assente da oltre un mese. L'ultima apparizione è quella, incolore, del Maradona dello scorso 15 febbraio. Da quel momento la pubalgia non lo ha più lasciato in pace e il rendimento della Roma ne ha risentito. Dalla sfida contro il Napoli infatti, la Roma ha ottenuto appena due vittorie (contro Lecce e Cremonese) in 7 partite disputate, quelle cruciali della stagione. Nulla è ancora perduto però, quantomeno in campionato e Gasperini spera di poter finalmente contare sul talento argentino che, fino all'arrivo di Malen, è stato il miglior marcatore stagionale.