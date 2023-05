Roma, sospiro di sollievo per Celik: niente lesione

La semifinale di ritorno alla BayArena si avvicina e la Roma da questa mattina comincerà a fare sul serio dopo il lavoro di scarico di ieri che ha permesso al gruppo di recuperare le energie. Solo sette giocatori ieri hanno svolto la seduta sul campo, per il resto palestra e piscina, oltre al lavoro con i fisioterapisti e gli osteopati soprattutto per i convalescenti Smalling, Dybala ed El Shaarawy. La buona notizia è arrivata da Zeki Celik. Dai primi esami di ieri non risultano lesioni all’adduttore per il problema avvertito durante la gara contro il Bologna e che lo ha costretto alla sostituzione al 54: il terzino turco ha sentito indurirsi il muscolo si è fermato in tempo, e ha evitato guai più importanti. Solo fatica ed eccessivo stress da gara. Oggi probabilmente non si allenerà con il gruppo, ma potrebbe essere disponibile per l’allenamento di rifinitura domani prima della partenza per Leverkusen. Lo staff medico valuterà in queste ore se sarà pronto per giocare giovedì sera dal primo minuto o se partirà dalla panchina. In quel caso Zalewski prenderebbe il suo posto sulla fascia destra.