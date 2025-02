Roma, sospiro di sollievo: Koné ed El Shaarawy saranno disponibili a Milano

Manu Koné e Stephan El Shaarawy saranno regolarmente a disposizione di Ranieri per la sfida di coppa Italia di mercoledì contro il Milan. Ieri contro il Napoli entrambi sono stati sostituiti per guai fisici alle caviglie. Stamattina però, dopo una visita di controllo, i due sono apparsi in buona condizione e quindi non mancheranno a San Siro. Al contrario dello squalificato Gianluca Mancini.