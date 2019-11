Roma, sospeso momentaneamente il titolo in Borsa

Il titolo dell’AS Roma in Borsa è stato momentaneamente sospeso dopo venti minuti di contrattazioni, scrive Filippo Biafosa sul suo profilo Twitter. Alle 9.20 di questa mattina erano già passate di mano 7.660.769 azioni con un rialzo del +13,75% a 0,67 euro per azione. Dopo la notizia del possibile ingresso in società di Dan Friedkin, che aveva già fatto schizzare le azioni giallorosse ieri, determinando la sospensione del titolo per eccesso di rialzo della società guidata da Pallotta, stamattina la storia si è ripetuta. Non è la prima volta nell’ultimo periodo che i titoli giallorossi in borsa fanno registrare un segno positivo con cifre importanti: a settembre, nella settimana tra il 17 e il 24, le azioni hanno fatto un balzo arrivando al massimo di 0,589 il 19.