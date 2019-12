Roma, sorpresa Zaniolo: incontra dei piccoli tifosi giallorossi e le reazioni sono fantastiche – VIDEO

I regali, quelli inaspettati, sono sempre i migliori. E’ il caso di alcuni piccoli tifosi della Roma che, come mostrato dal profilo Twitter del club, hanno potuto incontrare Nicolò Zaniolo. I baby supporters giallorossi, invitati a Trigoria, sono stati messi a commentare come fossero dei telecronisti i gol del gioiello di Fonseca senza sapere di essere visti e ascoltati dal trequartista stesso. Poi la magia. L’ex Inter esce allo scoperto per salutarli e le reazioni sono a dir poco fantastiche: più precisamente tra lo stupore e la felicità. C’è addirittura chi gli dice: “Ti voglio troppo bene” e ne approfitta per abbracciarlo. Insomma, è difficile immaginare un Natale migliore.