Roma, sorpresa Spinazzola: prolungato il contratto fino al 2024

C’è una curiosità nel comunicato ufficiale della Roma di approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2019: nel paragrafo dei rinnovi dei contratti, oltre a quelli di Dzeko, Zaniolo, Fazio e Under, c’è anche quello di Leonardo Spinazzola. Il terzino, che ha segnato giovedì il suo primo gol in giallorosso, in estate al suo arrivo aveva firmato fino al 2023, ma pochi mesi dopo è già arrivato il prolungamento fino al 30 giugno 2024. Un rinnovo che – in ogni caso – era automatico al momento della sua prima presenza. Con l’infortunio di Zappacosta che lo terrà lontano dai campi per almeno quattro mesi, l’ex Juventus sarà sempre più protagonista.