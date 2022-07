Roma, sorpresa per i tifosi: messa in palio la maglia autografata di Dybala

La Roma ha fatto una sorpresa a tutti i tifosi giallorossi. Il club ha messo in palio la maglia autografata da Paulo Dybala. Partecipare al concorso è molto semplice, basta andare sul sito e accedere con l'account 'My ASR'. Tutti i sostenitori avranno tempo per partecipare fino al 18 agosto e l'estrazione avverrà entro il 6 settembre. Il vincitore verrà contattato direttamente dal club tramite una mail. Sono già tanti i tifosi che in queste ore stanno partecipando per vincere la maglia della "Joya".