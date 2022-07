Roma, sorpresa a Trigoria: Blanco fa visita a Mourinho e compagni

Il cantante non ha mai nascosto la sua fede per la squadra giallorossa nonostante non sia nato nella capitale

Ieri a Trigoria poco prima del Dybala Day è arrivato un ospite speciale. Blanco, cantante e grande tifoso della Roma, ha fatto visita a Mourinho e compagni. Il club ha pubblicato il video sui social mettendo come sottofondo uno dei suoi più grandi successi: "Finché non mi seppelliscono". La star non ha mai nascosto la fede per la Roma nonostante non sia nato nella capitale. Blanco era presente anche a Tirana per la finale di Conference League contro il Feyenoord.