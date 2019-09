Roma, 21 i convocati di Fonseca per il Bologna. Ancora out Smalling – FOTO

Dopo le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa e dopo la rifinitura svolta questa mattina a Trigoria, sono arrivate anche le scelte dei convocati per il match di domani che la Roma affronterà contro il Bologna al Dall’Ara. Nessuna novità rispetto alle indiscrezioni della vigilia, con Smalling che, insieme a Zappacosta, rimarrà ancora una volta fuori per il solito problema muscolare.

Ecco la lista completa dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert