Roma, solo Mourinho batte Gasperini: il dato sui punti alla 30esima giornata

Il pari con la Juventus e i due ko con Genoa e Como hanno frenato la corsa della Roma, ma il percorso dei giallorossi fino a questo momento non è da buttare, anzi. Con la vittoria con il Lecce la squadra di Gasperini è arrivata a 54 punti con otto partite ancora da giocare. L'anno scorso a questo punto della stagione erano 52 gli stessi dell'annata 2023/2024 con Mou prima e De Rossi poi. Per ritrovare un rendimento migliore alla 30esima giornata dobbiamo riavvolgere il nastro e arrivare al secondo anno di Mourinho (56 punti in 30 partite). Dal 2018/2019 (48 punti con Ranieri e Di Francesco) solamente lo Special One ha fatto meglio: anche Fonseca nel 2021 era arrivato a 54, l'anno prima a 48.