Il pari con la Juventus e i due ko con Genoa e Como hanno frenato la corsa della Roma, ma il percorso dei giallorossi fino a questo momento non è da buttare, anzi. Con la vittoria con il Lecce la squadra di Gasperini è arrivata a 54 punti con otto partite ancora da giocare. L'anno scorso a questo punto della stagione erano 52 gli stessi dell'annata 2023/2024 con Mou prima e De Rossi poi. Per ritrovare un rendimento migliore alla 30esima giornata dobbiamo riavvolgere il nastro e arrivare al secondo anno di Mourinho (56 punti in 30 partite). Dal 2018/2019 (48 punti con Ranieri e Di Francesco) solamente lo Special One ha fatto meglio: anche Fonseca nel 2021 era arrivato a 54, l'anno prima a 48.
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forzaroma news as roma Roma, solo Mourinho batte Gasperini: il dato sui punti alla 30esima giornata
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Roma, solo Mourinho batte Gasperini: il dato sui punti alla 30esima giornata
La Roma ha rialzato la testa dopo i due ko di fila in campionato
Roma, i punti alla 30esima giornata dal 2018—
Stagione 2025/2026: 54 (Gasperini)
Stagione 2024/2025: 52 (De Rossi-Juric-Ranieri)
Stagione 2023/2024: 52 (Mourinho-De Rossi)
Stagione 2022/2023: 56 (Mourinho)
Stagione 2021/2022: 51 (Mourinho)
Stagione 2020/2021: 54 (Fonseca)
Stagione 2019/2020: 48 (Fonseca)
Stagione 2018/2019: 48 (Di Francesco-Ranieri)
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