Roma, solo due gol subiti in quattro partite. Mai così bene dal 2014 ad oggi

Mourinho si è concentrato molto sulla fase difensiva e i risultati, almeno per ora, gli danno ragione

L'ultima volta che la Roma subì meno di due gol nelle prime quattro gare disputate in panchina c'era Rudi Garcia. Correva la stagione 2014/2015, la difesa giallorossa quell'anno incassò solo un gol, per mano del CSKA Mosca, nel match di esordio in Champions League che la Roma si portò comunque a casa con un netto 5-1. Nelle stagioni successive invece, le reti incassate sono sempre state almeno tre. Nel primo anno di Fonseca - 2019/2020 - furono addirittura 6 (3 segnate dal Genoa, 1 dalla Lazio nel derby alla seconda giornata e 2 proprio dal Sassuolo, il prossimo avversario dei giallorossi). Mentre nel 2020/2021 la Roma è migliorata incassando solo 4 reti contro la Juve, doppietta di CR7, e Benevento. In questa stagione la difesa giallorossa è stata battuta una volta dal Trabzospor, nella gara di andata dei playoff di Conference, e dalla Fiorentina che, nella prima di campionato, era riuscita a trovare il momentaneo pareggio con Milenkovic. Mourinho aveva individuato in Mancini e Smalling i due capisaldi su cui costruire lo scudo giallorosso. L'infortunio del centrale inglese ha obbligato lo Special One a cambiare strada optando per Ibanez. Il brasiliano si è fatto trovare pronto fornendo delle buone prestazioni.