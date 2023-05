Roma, solo 5 squadre in Europa hanno giocato di più negli ultimi due anni

"Abbiamo avuto in campo gente in difficoltà a livello di stanchezza. Siamo l’unica squadra che non ha la rosa per stare dove sta. Dopo c’è accumulazione di fatica. Quante partite ha giocato El Shaarawy negli ultimi anni? Quante ne ha giocate quest’anno. È stanchezza ai limiti". Così tuonava Mourinho ieri nel post partita di Monza-Roma alla domanda sui troppi infortuni in questa stagione. Per molti saranno sembrate semplici scuse e invece i numeri danno effettivamente ragione allo Special One: nessuna squadra italiana ha giocato più della Roma da quando il portoghese è arrivato nella Capitale. I giallorossi scenderanno in campo almeno 109 volte, finale di Europa League permettendo (55 nella passata stagione e 54 in questa). Seguono l'Inter e la Juventus con 108, entrambe però classificabili in quell'annovero di squadre con "30 giocatori uguali" e che possono permettersi di "fare cambi al 60esimo". In Europa invece, le squadre che hanno giocato più della Roma sono solo 5. In testa c'è il Manchester City con 118 match disputati complice anche la Coppa di Lega (competizione extra rispetto all'Italia). Stesso discorso anche per le altre inglesi ovvero Liverpool (115), Chelsea (113), e Manchester United (111). L'altra in classifica è ovviamente il Real Madrid, squadra abituata e costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni. La banda di Ancelotti infatti è scesa in campo 116 volte (56 nella passata stagione e almeno 60 in questa).