Roma, Solbes e il regalo di Paredes post Servette: “Grazie genio”

C'era un raccattapalle speciale ieri all'Olimpico durante il match di Europa League contro il Servette. Il giovane talento Ricardo Solbes, acquistato di recente dalla Roma, era a bordocampo e come mostrato sul suo account Instagram, al termine della vittoria si è scattato un selfie con Leandro Paredes. La foto ritrae il classe 2006 orgoglioso di mostrare la maglia regalatagli del centrocampista argentino: "Notte di coppa. Pazzesco. Grazie genio". Solbes, soprannominato il baby "Apache", è un attaccante che seppur giovanissimo ha dimostrato tanto talento. La Roma punta sulla sua crescita e qualche miglior modo per farlo se non con chi ha già raggiunto il tetto del mondo come Paredes.