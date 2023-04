Roma, Solbakken: “Grazie a tutti per i messaggi. Tornerò più forte”

L'attaccante norvegese è uscito per infortunio contro il Torino. Per lui lussazione alla spalla sinistra e le parole di Mourinho nel post gara non promettevano nulla di buono

Ola Solbakken con una foto pubblicata sui social ha risposto ai tifosi giallorossi che in queste ore gli hanno scritto: "Grazie a tutti per i gentili messaggi. Tornerò più forte di prima". L'attaccante norvegese è uscito per infortunio contro il Torino. Per lui lussazione alla spalla sinistra e le parole di Mourinho nel post gara non promettevano nulla di buono: "Forse resterà fuori per tutta la stagione". Doccia fredda per José che ha già perso Karsdorp fino a giugno. L'ex Bodo è costretto allo stop dopo che stava trovando continuità. Nell'ultima settimana aveva messo a referto un bellissimo assist contro la Sampdoria ed era partito dal 1' nel match col Toro.