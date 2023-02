Roma, Solbakken fuori dalla lista Uefa: il motivo

Ola Solbakken non farà parte della lista UEFA. Nella verifica fatta dall'organo calcistico europeo ieri sera, è infatti emersa una diversa interpretazione del monte ingaggi rispetto a quanto fatto dalla Roma. Per non incorrere in possibili sanzioni, il club ha dovuto togliere un calciatore che non facesse parte del precedente elenco. La scelta poteva ricadere su Wijnaldum (considerato un titolare), Llorente (alternativa nel reparto difensivo) e proprio sull'attaccante norvegese che quindi non farà parte della rosa a disposizione di Mourinho per l'impegno europeo contro il Salisburgo.