Roma, Solbakken-day: arrivato a Fiumicino. In corso le visite mediche

E’ finalmente il Solbakken-day. Dopo mesi di trattative e scontri con il Bodo Ola, il norvegese è arrivato a Fiumicino intorno alle 13:50 con un volo proveniente da Bruxelles. Ad accompagnarlo la fidanzata, Thea Wenes e il procuratore. Il calciatore non ha potuto rilasciare interviste, ha salutato l'aeroporto a bordo di un van nero. Direzione Villa Stuart dove in questi momenti si stanno svolgendo le visite medice. Secondo quanto riportato da Sky Sport, prima di entrare nella struttura, Solbakken avrebbe detto: "Sono molto felice". Si tratta della primissima dichiarazione dell'attaccante dopo il primo "silenzio" di Fiumicino. E’ lui il primo rinforzo per Mourinho che però non potrà convocarlo per la tournée in Giappone. I giallorossi domani pomeriggio voleranno verso l’estremo Oriente dove giocheranno anche due amichevoli. Per gennaio il mister si aspetta anche altri investimenti ma prima bisognerà vendere. Karsdorp, anche oggi assente a Trigoria, ha rotto con il club e verrà ceduto. Anche Shomurodov è in uscita, l’uzbeko piace molto alla Cremonese. L'attaccante norvegese vestirà la maglia della Roma dopo 20 gol e 24 assist in 91 partite con il Bodø/Glimt. Firmerà un contratto fino al 2027.