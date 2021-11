Roma, social scatenati: “La squadra è sopravvalutata. Mou non è più Special”

Il tecnico inizia ad essere visto come un Normal One e la gente è stanca di tifare calciatori poco all'altezza

Terminata Venezia-Roma. Ancora un risultato negativo per gli uomini di Mourinho, che cadono bruscamente 3-2 al Penzo. Nell'ultimo mese sono arrivate solo due vittorie, contro Empoli e Cagliari. I social insorgono contro lo Special (un po' meno Special forse da adesso) e contro una squadra che sembra fare acqua da tutte le parti indipendentemente dagli episodi sfavorevoli. C'è chi inizia a dubitare proprio del valore del tecnico: "Mourinho a furia di distogliere l'attenzione, non si ricorda più che cazzo siede a fare su quella panchina". E ancora: "Mourinho ha rotto il c**". Decisamente sotto accusa per il popolo giallorosso. Ancor più della squadra: "Se fai peggio dell'anno scorso sei un baccalà". Ma anche chi non sopporta più alcuni elementi e si chiede se è colpa di una società che non ha potuto accontentare il tecnico: "Che vergogna, che indecenza! Continua il momento no per la Roma e non certo per colpa di Mourinho, ma di una campagna acquisti indecente effettuata nell'estate scorsa da parte della società che non ha potuto accontentare il mister, per me è partito tutto da qui. Insomma, bisogna rialzare presto la testa se si vuole convincere che Mourinho e i suoi calciatori siano degni degli obiettivi prefissati. La gente inizia davvero a perdere la pazienza.