Roma, Smalling si gode il nuovo esordio: “È bello essere tornati”

La Roma riflette sulla prestazione sottotono contro il Cska. Nella notte europea c’è però comunque qualche motivo per sorridere. Il ritorno in campo di Chris Smalling è uno di questi. L’inglese, diventato ufficialmente giallorosso il 6 ottobre, ha dovuto attendere fino a ieri per fare il suo nuovo esordio a causa della distorsione al ginocchio che l’ha tenuto ai box. Il numero 6 ha festeggiato questa mattina con un post su Instagram: “È bello essere tornati” le sue parole. L’obiettivo adesso è raggiunge il cento percento della forma: “Ancora non sto benissimo, ma sto crescendo” ha spiegato ieri nel post partita. Fonseca tra oggi e domani dovrà decidere se mandarlo in campo dal primo minuto contro la Fiorentina domenica o se affidarsi ancora alla linea baby con Mancini, Kumbulla e Ibanez.