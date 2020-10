Roma, Smalling prosegue il lavoro individuale a Trigoria

Chris Smalling stringe i denti. Il centrale inglese ha proseguito anche oggi il lavoro individuale a Trigoria per cercare di recuperare in fretta dalla distorsione al ginocchio che non gli ha permesso di tornare in campo con la Roma in questa stagione. Dopo il forfait con il Benevento e con lo Young Boys, in dubbio c’è anche la trasferta con il Milan, come aveva già dichiarato Fonseca al termine del match di campionato contro le Streghe di Pippo Inzaghi. Una Roma in emergenza difensiva quindi, considerata anche la positività al Covid di Gianluca Mancini, che potrebbe costringere il tecnico a riproporre la difesa a quattro pura con Kumbulla e Ibanez al centro. Altrimenti le ipotesi più probabili per sostituire Mancini sarebbero quelle di Cristante e Fazio da collocare al centro della linea a tre.