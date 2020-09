Roma-Smalling, i bookmakers scommettono sulla fumata bianca della trattativa

Nonostante le lungaggini e gli intrecci di mercato, il matrimonio tra Smalling e la Roma si farà. Perlomeno secondo le agenzie di scommesse. Secondo quanto riporta il sito specializzato agipronews, la destinazione favorita per il futuro dell’inglese sarebbe proprio il club romanista. Il trasferimento vale infatti due volte la posta, complice anche il rilancio dei Friedkin che potrebbe smuovere definitivamente le acque. Attenzione però alle pretendenti, prima tra tutte l’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrale esperto, soprattutto considerando la situazione Skriniar e l’addio di Godin, e Smalling potrebbe rappresentare quell’occasione di mercato citata dallo stesso Marotta in conferenza qualche giorno fa.

Più indietro invece, come possibili mete per Smalling. il Manchester City, che ha acquistato pochi giorni fa Ruben Dias dal Benfica, e il PSG, orfano invece di Thiago Silva, entrambe quotate a 10.00. Staccato rispetto alle squadre degli sceicchi il Napoli (12.00), che dovrebbe però resistere agli attacchi di fine mercato per Koulibaly, e la Lazio (33.00), che sta chiudendo con lo United l’affare Pereira.