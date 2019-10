Roma, Smalling festeggia: “Contento per il gol”. Zaniolo: “Vittoria fondamentale” – FOTO

Nonostante la trasferta difficile e l’ingiusta espulsione di Fazio che ha costretto la Roma in 10 per larga parte della sfida contro l’Udinese, i giallorossi sono riusciti a festeggiare una vittoria importante che ha portato la squadra in solitaria al quarto posto in classifica. “E’ sempre una sensazione speciale quando segni il tuo primo gol. I ragazzi sono stati incredibili. Daje Roma“, questo il commento su Instagram di Chris Smalling, autore di un’altra partita solida e convincente. Sempre sui social si è espresso anche Justin Kluivert, autore del terzo gol giallorosso: “Orgoglioso della squadra, abbiamo combattuto l’uno per l’altro!“.

Tra i più positivi c’è stato anche Pastore, che ha commentato così la vittoria: “Anche questa sera , una grande partita di tutta la squadra… Complimenti a tutti. Grazie per il sostegno di sempre ai tifosi“. Prosegue invece per la sua strada fatta di gol e di super prestazioni Nicolò Zaniolo, che alla Dacia Arena ha trovato anche la prima rete fuori casa in maglia giallorossa: “Serata perfetta… Felicissimo per questa vittoria fondamentale“.

“Una partita perfetta, anche in 10. Più forti di tutto, ancora una volta“. Ha parlare così invece è stato sempre su Instagram Jordan Veretout, sottolineando soprattutto l’inferiorità numerica della Roma per circa un’ora di gioco.