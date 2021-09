Roma, Smalling e Abraham a rete. Mai due inglesi in gol nella stessa gara

Per la prima volta nella storia giallorossa due calciatori britannici hanno segnato nella stessa partita

Nella vittoria della Roma contro lo Zorya in Conference League di questa sera, sono andati a segno, oltre a Stephan El Shaarawy, anche Chris Smalling e Tammy Abraham. È un evento storico perché per la prima volta, nel club giallorosso, due giocatori inglesi sono riusciti a trovare la via del gol nella stessa gara.